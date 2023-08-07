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У Покровську на Донеччині ракети влучили у будинки, є жертви, понад 30 поранені (оновлено)

Триває порятунок людей на місці події.

У Покровську на Донеччині ракети влучили у будинки, є жертви, понад 30 поранені (оновлено)
Фото: Павло Кириленко

Дві російські ракети влучили в житлові будинки в Покровську Донецької області. 

Станом на 21:55, за даними МВС, загинули пʼятеро, 31 людина травмована. Серед них – 19 працівників поліції, пʼятеро рятувальників і дитина.

Унаслідок першого прильоту загинуло четверо та потерпіли троє цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. 

За даними від ДСНС під час повторного обстрілу загинув рятувальник, який прибув на місце події. Ще пʼятеро рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. 

Серед травмованих, за інформацією міністра внутрішніх справ, також є вісім поліцейських. 

Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", – написав після першої інформації про удар президент Зеленський. 

"Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", – написав голова ОВА Павло Кириленко.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що серед загиблих працівників ДСНС - полковник Андрій Омельченко - заступник начальника ДСНС Донеччини.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, що 5 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини.

З дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.

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