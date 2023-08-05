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У дев'яти населених пунктах Донеччини проведуть евакуацію дітей

Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, інші населені пункти.

У дев'яти населених пунктах Донеччини проведуть евакуацію дітей
Фото: Укрзалізниця

З дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.

Про це інформує пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що відповідне звернення Донецької ОВА розглянули на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Учасники засідання проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донеччини.

Зокрема, йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти примусово евакуюють 130 дітей.

Крім цього, Координаційний штаб розглянув питання щодо евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. 

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Нагадаємо, що Кабмін затвердив постанову, яка дозволить Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатити майже 95 млн грн для допомоги українцям, що евакуюються з районів бойових дій.

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