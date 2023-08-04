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Кабмін виділив майже 95 млн грн для українців, які евакуюються з районів бойових дій

Також допомогу передбачили тим, хто перебуває на деокупованих територіях.

Кабмін виділив майже 95 млн грн для українців, які евакуюються з районів бойових дій
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Кабмін затвердив постанову, яка дозволить Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатити майже 95 млн грн для допомоги українцям, що евакуюються з районів бойових дій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, виплати також передбачені тим, хто перебуває на деокупованих територіях.

"Розмір допомоги людям у цих звільнених населених пунктах залишиться без змін та становитиме 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей; 2 тис. грн – для інших осіб", - розповів прем'єр.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів також ухвалив рішення передбачити компенсації жителям Херсонської та Миколаївської областей за втрачені врожаї через теракт росіян на Каховській ГЕС.

Раніше у цьому році МінТОТ перерахувало три мільйони гривень українцям, звільненим із російського полону.

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