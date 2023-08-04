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"Нафтогаз Ойл Трейдинг" виступив проти АРМА і заявив, що ефективно управляє заправками GLUSCO

Напередодні АРМА оголосило про розірвання договору з товариством.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" виступив проти АРМА і заявив, що ефективно управляє заправками GLUSCO
Фото: glusco.swiss

ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" заявило, що ефективно та прозоро управляє мережею заправок GLUSCO у відповідь на рішення АРМА розірвати з ним договір.

Директор ТОВ Володимир Бичков зазначив, що товариство готує звернення до Кабінету Міністрів щодо незаконності розірвання Агентством договорів управління активами. А тим часом буде виконувати ці договори до моменту вирішення спірних питань.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" зазначає, що щомісяця надавав звітність АРМА з виконання договорів управління, а Агентство перевіряло документи і не висловлювало зауважень про надання недостовірних даних.

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Нагадаємо, 3 серпня АРМА заявило, що припиняє договори з управителем заправок GLUSCO – товариством з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Мовляв, за результатами проведених камеральних перевірок встановили факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами.

Мережу АЗС суд арештував торік у травні - причиною такого рішення став імовірний зв'язок мережі з Росією. GLUSCO передали в управління АРМА. Тоді Агентство за погодження Кабміну визначило "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управителем заарештованих активів.

Тепер ТОВ заявляє, що відновило комерційну діяльність АЗС і вивело мережу на стабільну роботу під час масових відключень електроенергії. 

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