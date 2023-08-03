Шмигаль розповів, яким Україна бачить компенсаційний механізм використання заморожених активів РФ

Усі заблоковані російські активи мають бути використані на компенсацію збитків, які заподіяна Україні війна. Партнери підштовхують Україну до різних підходів використання цих коштів, проте має бути створений єдиний міжнародний компенсаційний механізм.

Про це заявив на нараді послів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щонайменше 300 млрд доларів маємо заморожених російських активів. Сподіваюся, що це буде більша сума. До різних підходів нас підштовхують наші партнери. Дуже важливо тримати одну лінію. Ми створюємо єдиний компенсаційний міжнародний механізм. Він складатиметься з трьох складових: компенсаційна комісія, компенсаційний фонд і відповідні компенсаційні реєстри. Реєстр утворений. Відповідно, туди вносяться усі нанесені Росією збитки", – розповів глава уряду.

Він додав, що міжнародний реєстр є першим елементом. Зараз йде робота над створенням міжнародної компенсаційної комісії разом з донорами, яка буде аналізувати наповнення цього реєстру та затверджувати збитки, які понесла Україна. Далі це має бути міжнародний компенсаційний фонд, куди будуть стікатися всі компенсовані активи або іншим чином використані, забрані. Зараз Україна також працює над різними елементами того, як наповнювати цей фонд.

"Ось це є наш єдиний механізм. Чому? Тому що зараз багато партнерів з інших країн, де заблоковані російські активи, кажуть, ми просто їх заблокуємо, вони будуть лежати, або ми компенсуємо свої витрати у звʼязку з війною. Дуже важливо сьогодні створювати тиск. Всі російські активи, які сьогодні заблоковані, мають бути пріоритетом номер один для відновлення України та компенсації збитків, понесених Україною. Це пріоритет", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, на конференції з питань відновлення України в Лондоні Шмигаль заявив, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів.