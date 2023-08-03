Головне за ніч та ранок. Четвер, 3 серпня

Цієї ночі сили та засоби ППО виявили та знищили на підльоті до Києва майже півтора десятка "шахедів".
"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нічна повітряна тривога у Києві тривала 3 години, до 4-ї ранку, і стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення. Обійшлося без жертв та руйнувань.
Уночі 3 серпня противник атакував з північного напрямку (Брянської області РФ) ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів", повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищені", – йдеться у повідомленні.
Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення.
Ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 серпня - в нашій новині.
Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили 620 окупантів, 7 танків та 2 засоби ППО ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали близько 247 850 особового складу.
Про інші втрати противника – в новині.
Російські окупанти вранці вдарили по Херсону, обстріляли Свято-Катериненський собор в центрі міста. Під час ліквідації пожежі в церкві ворог вчинив повторний обстріл.
Під час першого обстрілу поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх госпіталізували, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", – зазначив Прокудін.
Під час другого обстрілу поранено чотирьох співробітників ДСНС, які боролись з пожежею в соборі, повідомили в МВС.
Вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.
Ворог за добу атакував десять областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.
Напади росіян відбулися в Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській областях.
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