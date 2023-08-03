Головне за ніч та ранок. Четвер, 3 серпня

Нічний наліт "шахедів" на Київ, 44 бойових зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожий обстріл Херсона, втрати окупантів.

Цієї ночі сили та засоби ППО виявили та знищили на підльоті до Києва майже півтора десятка "шахедів".

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нічна повітряна тривога у Києві тривала 3 години, до 4-ї ранку, і стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Уночі 3 серпня противник атакував з північного напрямку (Брянської області РФ) ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів", повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищені", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення.

Ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили 620 окупантів, 7 танків та 2 засоби ППО ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали близько 247 850 особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти вранці вдарили по Херсону, обстріляли Свято-Катериненський собор в центрі міста. Під час ліквідації пожежі в церкві ворог вчинив повторний обстріл.

Під час першого обстрілу поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх госпіталізували, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", – зазначив Прокудін.

Під час другого обстрілу поранено чотирьох співробітників ДСНС, які боролись з пожежею в соборі, повідомили в МВС.

Вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.

Ворог за добу атакував десять областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Напади росіян відбулися в Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

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