Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Київ пережив восьму поспіль масовану атаку "Шахедами"

Минулося без постраждалих та руйнувань.

Київ пережив восьму поспіль масовану атаку "Шахедами"
Фото: скрин відео

Цієї ночі сили та засоби ППО виявили та знищили на підльоті до Києва майже півтора десятка "Шахедів".

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нічна повітряна тривога у Києві тривала рівно 3 години, вона стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, цієї ночі Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Сигнали повітряної тривоги лунали у північних, центральних, східних та південних областях. О 1:42 у КМВА заявив про роботу ППО у Київській області та біля столиці і закликали жителів подбати про свою безпеку і перебувати в укриттях.

Уночі 2 серпня окупанти атакували Київ та Одещину "Шахедами". У столиці уламки ударних безпілотників впали в декількох районах. В Одеській області є влучання по портовій інфраструктурі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies