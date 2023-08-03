Київ пережив восьму поспіль масовану атаку "Шахедами"

Цієї ночі сили та засоби ППО виявили та знищили на підльоті до Києва майже півтора десятка "Шахедів".

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нічна повітряна тривога у Києві тривала рівно 3 години, вона стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, цієї ночі Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Сигнали повітряної тривоги лунали у північних, центральних, східних та південних областях. О 1:42 у КМВА заявив про роботу ППО у Київській області та біля столиці і закликали жителів подбати про свою безпеку і перебувати в укриттях.

Уночі 2 серпня окупанти атакували Київ та Одещину "Шахедами". У столиці уламки ударних безпілотників впали в декількох районах. В Одеській області є влучання по портовій інфраструктурі.