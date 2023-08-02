У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи

Є пошкодження нежитлових будівель у столиці.

У Києві під час повітряної атаки росіян уламки ударних безпілотників впали в декількох районах. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та КМВА. Одеську область теж атакували БпЛА. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Соломʼянському уламки влучили в нежитлову будівлю. У Святошинському – загорілося дерево, і також пошкоджено будівлю.

Інформація про вибух у Голосіївському районі не підтвердилась.

”Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Екстрені служби працюють. Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі. Дані щодо руйнувань і потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – повідомив голова КМВА Сергій Попов.

Згодом він уточнив, що в Святошинському теж є пошкодження будівлі. Інформація про поранених не надходила.

Після відбою тривоги Кличко повідомив, що даних про жертв і поранених унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, що протягом липня ворог спрямував на Київ 16 «шахідів». А в травні росіяни били по столиці України ледь не щодня.