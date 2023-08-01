Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

У липні росіяни спрямували на Київ 16 "Шахедів"

У КМВА закликали киян "не радіти липневій статистиці".

У липні росіяни спрямували на Київ 16 "Шахедів"
Фото: скрин відео

У липні російські ракетні удари минули столицю, проте ворог бив по інших українських містах. Київ росіяни атакували 16-ма "Шахедами".

Про це повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

"У липні ворог атакував Київ 16-ма БпЛА типу "Shahed". У порівнянні з пекельним травнем ця цифра здається мізерною. Жодного "Кинджалу", крилатої чи балістичної ракети. А насправді вони були. І кількість їхня не зменшилася. Кривий Ріг, Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Житомирщина, Хмельниччина… Вони прийняли на себе удар всього рашиського озброєння", – зазначив він.

Голова КМВА попросив киян "не радіти липневій статистиці по Києву, бо ракет у ворога ще вистачає". Сергій Попко закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies