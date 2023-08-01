У липні росіяни спрямували на Київ 16 "Шахедів"

У липні російські ракетні удари минули столицю, проте ворог бив по інших українських містах. Київ росіяни атакували 16-ма "Шахедами".

Про це повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

"У липні ворог атакував Київ 16-ма БпЛА типу "Shahed". У порівнянні з пекельним травнем ця цифра здається мізерною. Жодного "Кинджалу", крилатої чи балістичної ракети. А насправді вони були. І кількість їхня не зменшилася. Кривий Ріг, Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Житомирщина, Хмельниччина… Вони прийняли на себе удар всього рашиського озброєння", – зазначив він.

Голова КМВА попросив киян "не радіти липневій статистиці по Києву, бо ракет у ворога ще вистачає". Сергій Попко закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки.