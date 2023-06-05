У травні сили ППО знищили в небі над Києвом 7 ворожих “Кинджалів”, 13 “Іскандерів” та 65 крилатих ракет

У травні 2023 року сили ППО знищили в небі над столицею близько 85 ракет та 169 безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

"Ніколи за історію нашої планети жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, протягом травня сили ППО знищили 7 ворожих ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр") та 169 безпілотників. Ці дані є орієнтовними.

Раніше у Повітряних силах повідомили про те, що у травні Київ та Київську область росіяни атакували 17 разів. Наймасовіший ракетний обстріл стався 29 травня, було випущено тільки 37 крилатих ракет та 11 "Іскандерів".

У ніч на 30 травня окупанти обстріляли Київ. Унаслідок атаки поранено девʼять людей, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян.

28 травня і Росія випустила по території України 59 ударних дронів Shahed 132/136, що є рекордною кількістю за період повномасштабного вторгнення. 58 із них знищили Сили оборони. Внаслідок нічної атаки на Київ загинув 41-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджені житлові й нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.