Державне бюро розслідувань виявило на території Харківської області черговий схрон із російською зброєю.

Загарбники не встигли забрати її із собою під час відступу, повідомляє ДБР.

Схованку обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. Правоохоронці там знайшли протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї становить понад 10 тонн.

Як повідомляють правоохоронці, окупанти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23». За оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу РФ. Зброю вилучили та готують для передачі одній з бригад Збройних сил України.

Нагадаємо, що 18 квітня Служба безпеки повідомила, що викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини.