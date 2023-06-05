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У Києві поліція затримала 39-річного чоловіка, який розбещував неповнолітніх хлопців

За скоєне зловмиснику загрожує вісім років ув’язнення.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який розбещував та вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх хлопців та зберігав дитячу порнографію.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Згідно з повідомленням, жертвами кривдника стали двоє 15-річних підлітків. Окрім того, поліцейські вилучили у зловмисника дитячу порнографію. 39-річного чоловіка викрили слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у м. Києві та співробітниками Служби безпеки України.

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі Інтернет. Слідчі затримали раніше не судимого місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: Поліція Києва

За інформацією видання Українська правда, підозрюваним є журналіст видання “Вести”. Пресслужба поліції Києва цю інфомацію не підтверджує, і не спростовує.

За даними джерел LB.ua у правоохоронних органах, підозрюваним є заступник головного редактора Тарас Козуб. Зараз із сайту "вєстєй" такого члена команди прибрали. 

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;
  • ч. 1 , 3 ст. 156-1 – домагання дитини для сексуальних цілей;
  • ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

 

Нагадаємо, у Львові чоловік отримав 8 років за ґратами за розбещення малолітніх дівчат у школах. 

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