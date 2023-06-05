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​Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Бериславу, є поранені

Пошкоджене приміщення підприємства і житлові будинки.

​Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Бериславу, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні російські окупанти атакували авіацією Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранені цивільні.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Російська авіація атакувала Берислав, поранені мирні жителі. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста”, – йдеться у повідомленні.

Через обстріл пошкоджені приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків. Поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові. Пораненим надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, за минулу добу 4 червня російські війська здійснили 28 обстрілів Херсонської області, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району. Двоє людей дістали поранення. 

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