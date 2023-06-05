«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"
Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ГоловнаСуспільствоВійна

Проєкт "Black Box" вже завдав ворогові збитків на понад $700 мільйонів, – ГУР

Результати його роботи можна побачити на багатьох об’єктах окупантів на тимчасово окупованій і ворожій території.

Проєкт "Black Box" вже завдав ворогові збитків на понад $700 мільйонів, – ГУР
Фото: Повернись живим

"Black Box" – спільний таємний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова – лише протягом останнього місяця завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

"Результати роботи «Black Box» можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території. Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях", – йдеться в повідомленні.

Як пояснив начальник ГУР Кирило Буданов, це – лише частина інформації про "Black Box", яку наразі можна оприлюднити.

"Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", – сказав він.

Нагадаємо, що минулого року за запитом ГУР Фонд "Повернись живим" спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 мільйонів гривень на секретний проєкт "Black Box". А з початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вартість допомоги ГУР МО України з боку Фонду "Повернись живим" перевищила мільярд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies