Проєкт "Black Box" вже завдав ворогові збитків на понад $700 мільйонів, – ГУР

Результати його роботи можна побачити на багатьох об’єктах окупантів на тимчасово окупованій і ворожій території.

"Black Box" – спільний таємний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова – лише протягом останнього місяця завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

"Результати роботи «Black Box» можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території. Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях", – йдеться в повідомленні.

Як пояснив начальник ГУР Кирило Буданов, це – лише частина інформації про "Black Box", яку наразі можна оприлюднити.

"Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", – сказав він.

Нагадаємо, що минулого року за запитом ГУР Фонд "Повернись живим" спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 мільйонів гривень на секретний проєкт "Black Box". А з початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вартість допомоги ГУР МО України з боку Фонду "Повернись живим" перевищила мільярд гривень.