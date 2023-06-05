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"Ми чекаємо ЗСУ​": рух "Жовта стрічка" демонструє російським окупантам в Криму, що спротив посилюється

Активісти за добу поширили більше 100 графіті та стрічок.

"Ми чекаємо ЗСУ​": рух "Жовта стрічка" демонструє російським окупантам в Криму, що спротив посилюється
Фото: "Жовта стрічка"

Активісти руху "Жовта стрічка" за добу поширили більше 100 графіті в окупованому Криму.

Про це повідомляється на сторінці руху вTelegram.

"Феодосія, Ялта та Сімферополь – поширили більше 100 графіті за одну добу і ще більше стрічок!" – йдеться в повідомленні.

Таким чином активісти продемонстрували окупантам, що спротив посилюється.

"Десятки графіті в день, сотні в тиждень – актуальні обʼєми нашої роботи. Для нас жовтий колір – колір свободи та спротиву. Для росіян – колір, який викликає страх та занепокоєння. Саме тому окупаційна влада намагається все швидко замалювати, стерти, зіпсувати. Ми продовжуємо працювати! Ми прожовуємо спротив, бо ми чекаємо ЗСУ!" – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Криму окупанти почали встановлювати камери вздовж залізниці для боротьби з партизанами.

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