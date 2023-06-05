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Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
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Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб

Також у росіян поменшало на 11 танків і на 12 артилерійських систем. 

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни до 5 червня 2023 орієнтовно склали 210 350 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 410 окупантів.

Фото: Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

  • танків – 3848 (+11)
  • бойових броньованих машин – 7523 (+11)
  • артилерійських систем – 3567 (+12)
  • РСЗВ – 584 (+1)
  • засоби ППО – 349 (+5)
  • літаків – 313 (+0)
  • гелікоптерів – 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14)
  • крилаті ракети – 1136 (+4)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7)
  • спеціальна техніка – 484 (+5).

Нагадаємо, учора ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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