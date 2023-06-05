Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни до 5 червня 2023 орієнтовно склали 210 350 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 410 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати:
- танків – 3848 (+11)
- бойових броньованих машин – 7523 (+11)
- артилерійських систем – 3567 (+12)
- РСЗВ – 584 (+1)
- засоби ППО – 349 (+5)
- літаків – 313 (+0)
- гелікоптерів – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14)
- крилаті ракети – 1136 (+4)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7)
- спеціальна техніка – 484 (+5).
Нагадаємо, учора ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.