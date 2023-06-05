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Росіяни двічі за ніч били по Нікополю з важкої артилерії

Пошкоджені церква, приватне підприємство та житлові будинки.

Росіяни двічі за ніч били по Нікополю з важкої артилерії
Фото: Микола Лукашук

Російські окупаційні війська двічі за ніч били по місту Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

"Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії. Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередачі. Люди цілі", – зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог також атакував область безпілотником.

"Та військові з ПвК "Схід" залізяччя приземлили. Збили «Шахед»", – додав Лисак.

Нагадаємо, вчора з-під завалів будинку в Підгородненській громаді на Дніпропетровщині, куди влучили росіяни, дістали тіло дворічної дівчинки. Кількість постраждалих зросла до 22, серед них є п'ятеро дітей.

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