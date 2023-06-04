Рятувальна операція у передмісті Дніпра завершилася, постраждало загалом 25 осіб

Рятувальна операція в місті Підгородне на Дніпровщині, де російська ракета зруйнувала будинки, завершилася. 25 людей зазнали поранень, з них пʼятеро − діти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Давид, йому 6 років, – тяжкий стан, хлопець госпіталізований. Денис, йому 11 років, − теж тяжкий стан, госпіталізований. Олександр, 15 років, − теж тяжкий стан. Ліза, 17 років, − лікування амбулаторне. Кіра, їй 10 років, − мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти”, − сказав він.

Нагадаємо, вночі з-під завалів будинку в Підгородненській громаді, куди влучили росіяни, дістали тіло дворічної дівчинки Лізи. Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.