ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Найбільше приходів зареєстровано по Зноб-Новрогодському.

Росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Сьогодні російські війська 4 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

З 07:00 до 07:20 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Карповичів.

З 11:00 до 12:05 − 28 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по Зноб-Новрогодському.

З 14:10 до 14:20 зафіксовано три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Бруски. І ще 6 приходів − з 15:10 до 15:30.

“Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила”, − зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові сьогодні з артилерії обстріляли Золочів Харківської області, є двоє поранених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies