Росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Сьогодні російські війська 4 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

З 07:00 до 07:20 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Карповичів.

З 11:00 до 12:05 − 28 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по Зноб-Новрогодському.

З 14:10 до 14:20 зафіксовано три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Бруски. І ще 6 приходів − з 15:10 до 15:30.

“Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила”, − зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові сьогодні з артилерії обстріляли Золочів Харківської області, є двоє поранених.