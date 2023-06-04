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На Полтавщині під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО

Влучань не зафіксовано.

У Полтавській області було чутно вибухи, працювали сили ППО. 

Про це повідомив у Телеграм керівник ОВА Дмитро Лунін.

"Більше 2 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині. В області чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано. Дякуємо силам ППО та ЗСУ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударних "шахеди", випущених 4 червня із Брянської області. Протиповітряна оборона в ніч проти неділі ліквідувала всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ.

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