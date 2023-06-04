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Результати першого дня перевірки укриттів у Києві: половина - закриті або непридатні​ для використання

Станом на 8 ранку перевірено 1078 об’єктів. У школах дитсадках та лікарнях ситуація трохи краща, ніж загалом по місту.

Результати першого дня перевірки укриттів у Києві: половина - закриті або непридатні​ для використання
Фото: nashkiev.ua/

Мер Києва Віталій Кличко разом з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним перевірили укриття в Оболонському районі.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram, також оприлюднив відео перевірки.

"З міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, який, за дорученням президента, очолив урядову комісію з перевірки укриттів Києва. Пройшлися Оболонським районом. Побачили й проблемні, й належно облаштовані укриття. Зрозуміло, що працювати є над чим. Поспілкувалися з людьми. Голова району зафіксував адреси, на які треба звернути увагу першочергово. Було б добре, якби представники КМВА також були присутні на таких рейдах, бо споруди цивільного захисту – це також зона їх відповідальності", - прокоментував Кличко.

Як повідомив міністр Камишін, станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих - не готові до використання або комісія не змогла відкрити.

"З недовірою сприйняв те, що половина - були відкриті і признані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання. Та команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, за добу кияни подали понад тисячу скарг на стан укриттів.

1 червня внаслідок падіння уламків російських балістичних ракет в Деснянському районі загинули двоє жінок і дитина. У Дніпровському районі поранені двоє. Люди загинули біля закритого укриття. Кличко доручив главам районних державних адміністрацій ще раз перевірити всі укриття в столиці, а також повідомив, що контролювати роботу укриттів уночі буде Нацполіція.

Зазначимо, що ще 17 травня, після першої мастабной масованої атаки на столицю, в КМВА обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.

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