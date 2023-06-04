Українців групами направлятимуть на навчання на західних літаках, - Ігнат

В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів.

Українських пілотів групами направлятимуть на навчання на західних винищувачах. Перший список з пілотів вже сформовано.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як пояснив Ігнат, неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань через високу інтенсивність роботи нашої авіації.

"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. Це будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", - розповів речник.

За словами речника, пріоритет також йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег. По мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.

Нагадаємо, що європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція.

Коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. А для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.