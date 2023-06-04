Росіяни за добу випустили по Херсонщині 287 снарядів

Російські окупаційні війська за добу випустили 287 снарядів по Херсонській області.
Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів, випустивши 287 снарядів із мінометів, артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів (39 снарядів).
Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Очільник ОВА також зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 122 людини.
Нагадаємо, 2 червня російські окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.