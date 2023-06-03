Президент закликав не забувати дякувати українським воїнам

“Наша оборона, наші активні дії та незалежність – це не щось абстрактне, а дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є і буде”.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не забувати дякувати персонально українським військовим.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

"І прошу вас усіх: будь ласка, не забувайте дякувати персонально нашим воїнам. Тим, кого ви знаєте особисто. Тим, на кого ви, може, просто підписані в соцмережах. Тим, про кого ви просто чули і можете розказати іншим українцям, нашим людям. Вдячність завжди важлива, і важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу", – наголосив він.

Президент особисто подякував воїнам: десантнику Ярославу Кану, старшому сержанту Євгену Кепші, старшому сержанту Максиму Кузьменку та молодшому сержанту Антону Андрущенку.

“Серед них – солдат Ярослав Кан, воїн-десантник. Воював у найгарячіших точках фронту. Білогорівка, оборона Лисичанська, оборона Соледара. Бої за Сватове, Кремінну, Бахмут… Чотири поранення! Зараз проходить лікування, відновлюється. І готовий знову повертатися на фронт. Це надзвичайна сила людини! Дякую, Ярославе!", – сказав президент.

Також він подякував старшому сержанту Євгену Кепші, командиру відділення взводу протитанкових ракетних комплексів.

"Бої за Бахмут. ПТРК "Стугна". Дуже влучно, дуже сміливо. Разом із хлопцями, разом зі побратимами із свого розрахунку – дуже хороші результати у знищенні окупантів. Дякую за це, Євгене!", – зазначив глава держави.

Зеленський згадав старшого сержанта Максима Кузьменка та молодшого сержанта Антона Андрущенка – воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, які брали участь у дуже жорстких боях на Авдіївському напрямку, за "такий потрібний Україні результат у захисті наших позицій".

Нагадаємо, Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони за самовіддану роботу. Він також висловив вдячність рятувальникам, які залучаються до ліквідації наслідків ворожих ударів і "викладаються на повну заради порятунку інших".