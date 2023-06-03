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У Мелітополі та Бердянську лунають вибухи

Відомо про як мінімум 5 вибухів у Мелітополі та як мінімум 10 вибухів у Бердянську.

У Мелітополі та Бердянську лунають вибухи
“Бавовна” у Бердянську
Фото: соцмережі

Сьогодні, 3 червня, у тимчасово окупованих росіянами Мелітополі та Бердянську лунають вибухи.

Про вибухи у Мелітополі повідомляє мер Іван Федоров. 

“Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста. Зʼясовуємо подробиці”, – написав він.

За словами Федорова, наслідки вибухів - густий дим на півночі від Мелітополя.

Крім того, про вибухи у Бердянську повідомляє місцевий Telegram-канал. 

“Було гучно поряд з портом та аеропортом. Працювало кацапське ППО. Звідси і ймовірні наслідки. Більше 10 прильотів”, – йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше сьогодні Іван Федоров повідомив, що під Мелітополем стався вибух на залізничній колії. Цією колією окупанти перевозили військову техніку та особовий склад.

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