Сьогодні, 3 червня, у тимчасово окупованих росіянами Мелітополі та Бердянську лунають вибухи.
Про вибухи у Мелітополі повідомляє мер Іван Федоров.
“Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста. Зʼясовуємо подробиці”, – написав він.
За словами Федорова, наслідки вибухів - густий дим на півночі від Мелітополя.
Крім того, про вибухи у Бердянську повідомляє місцевий Telegram-канал.
“Було гучно поряд з портом та аеропортом. Працювало кацапське ППО. Звідси і ймовірні наслідки. Більше 10 прильотів”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні Іван Федоров повідомив, що під Мелітополем стався вибух на залізничній колії. Цією колією окупанти перевозили військову техніку та особовий склад.