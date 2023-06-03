Відомо про як мінімум 5 вибухів у Мелітополі та як мінімум 10 вибухів у Бердянську.

Сьогодні, 3 червня, у тимчасово окупованих росіянами Мелітополі та Бердянську лунають вибухи.

Про вибухи у Мелітополі повідомляє мер Іван Федоров.

“Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста. Зʼясовуємо подробиці”, – написав він.

За словами Федорова, наслідки вибухів - густий дим на півночі від Мелітополя.

Крім того, про вибухи у Бердянську повідомляє місцевий Telegram-канал.

“Було гучно поряд з портом та аеропортом. Працювало кацапське ППО. Звідси і ймовірні наслідки. Більше 10 прильотів”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні Іван Федоров повідомив, що під Мелітополем стався вибух на залізничній колії. Цією колією окупанти перевозили військову техніку та особовий склад.