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Під Мелітополем стався вибух на залізничній колії, – Федоров

Цією колією окупанти перевозили військову техніку та особовий склад.

Під Мелітополем стався вибух на залізничній колії, – Федоров
Фото: Telegram / Іван Федоров

Сьогодні, 3 червня, під тимчпасово окупованим Мелітополем стався вибух на залізничній колії.

Про це повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров. 

“Українська залізниця проти окупантів. Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу”, – написав мер. 

За його даними, окупанти використовують залізницю для перевезення  особового складу і військової техніку на фронт. 

Нагадаємо, також Іван Федоров повідомив, що в Мелітополі щодня в полон забирають до 10 українців. Останні два тижні посилюються викрадення людей.

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