А якби це було під час Другої світової, і ви запитуєте, чи можна потрапити в Освенцим, - Єрмак про переговори з Червоним Хрестом

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про перемовини з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який не виконує свій мандат і не відвідує полонених українців у РФ.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову для проєкту Рік, опублікованому в п’ятницю, 2 червня.

«Ви особисто були на одному з обмінів і бачили, в якому стані повертаються наші герої. Кілька разів були люди, які втратили до 60 кг, мінімально 30 кг. Вони [росіяни] навіть повертали ввечері, думаючи, що ми, може, не побачили, в якому [звільнені з полону] стані», — сказав він.

Він також розповів про зустріч із президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яною Сполярич-Еггер у Києві. Він нагадав, що МКЧХ має відвідувати полонених і повідомляти про порушення прав людини.

«Жодним чином жодного разу вони [представники МКЧХ] не потрапили до жодного нашого полоненого. Вони нам розповідають, що не можуть потрапити, бо росіяни не дають дозволу. Навіть не добираючи слів, я запитав — а якби це було під час Другої світової війни, і ви в Гітлера запитуєте, що ви не можете потрапити в Освенцим, що б ви мені відповіли? Вони опускають очі, мовчать, починають розповідати про мандати тощо», — заявив він.

За словами Єрмака, він без попередження президентки МКЧХ запросив на зустріч із нею військову медикиню Мар’яну Мамонову, яка перебувала в полоні вагітною, сестру в. о. командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяну Харько і дружину командира окремого загону спеціального призначення Азов Дениса Прокопенка Катерину.

«Вони годину, не добираючи слів, розповідали про всі жахи, які відбувалися… Президент [МКЧХ] сиділа просто "чорного" кольору. Їй було нічого відповісти. Але мені здається, додавати нічого було не потрібно», — сказав він.

При цьому, за словами Єрмака, після зустрічі поведінка МКЧХ не змінилася. Він наголосив, що Україна на міжнародній арені порушує питання створення нової організації, яка займатиметься цим питанням «з досягненням результату».

Нагадаємо, що у вівторок, 30 травня, вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.

Також за рік Україна повернула з російського полону близько 500 захисників “Азовсталі”.