​За добу росіяни атакували дев'ять областей. Є загиблі та поранені, - ОВА

Ворог застосовував ракети та безпілотники, а також обстрілював населені пункти з РЗСВ.

За минулу добу російські війська атакували дев'ять областей Україні. В результаті є загиблі та постраждалі. Також руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина: за добу зафіксовано 5 обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці - 54 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади. Дані щодо наслідків уточнюються.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади. На жаль, є поранений та руйнування інфраструктури.

Запорізька область: ворог здійснив 89 обстрілів 22 населених пунктів: двічі з авіації та двічі з БПЛА, вісім ударів РСЗВ та 77 артобстрілів. Під вогнем опинилися Гуляйполе, Оріхів, Полтавка, Чарівне, Темирівка, Чарівне, Кам'янське, Степове та інші прифронтові села.

На щастя, люди вціліли, але додалося 16 зруйнованих об'єктів: будинки, квартири, майно людей, комунікації.

Дніпропетровщина: внаслідок удару росіян вчора ракетою по Підгородньому загинула дівчинка 2021 року народження, 22 людини (з яких - 5 діти) постраждали, чотирьох людей врятували ДСНС-ники з-під завалів.

Росіяни поцілили між житловими будинками. Частково зруйнували два 2-поверхові житлові будинки, понівечили десяток приватних осель, магазин, машини, газогони. Дві пожежі ліквідували рятувальники.

Близько 2-ї години ночі терористи обстріляли Нікополь з артилерії. Пошкоджено 9-поверхівку, дві 5-поверхівки. Люди неушкоджені.

Цієї ночі ПвК Схід знищили над областю дві ворожі крилаті ракети та один БпЛА.

Харківщина: Сьогодні вранці ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю Управління Державної казначейської служби України, частково зруйновано 2 будинки.

Сьогодні вранці ворог з вертольотів обстріляв с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв.

Внаслідок танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у Будинок культури, який зазнав значних пошкоджень. Жертв немає.

Протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 23 населені пункти. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гатище. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове.

Вчора у Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки.

Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.

Луганщина: атакували росіяни знов поряд із Новоселівським та Білогорівкою – усі їхні спроби виявилися безрезультатними. З авіації росіяни вдарили по Сергіївці та Білогорівці. Артилерійський вогонь загарбники відкривали в бік Новоселівського, Макіївки, Невського та тієї ж Білогорівки.

За добу противник здійснив 110 обстрілів (413 снарядів).

Донеччина: за добу по області 4 загиблих, 8 поранених. Росіяни обстріляли 15 населених пунктів, серед яких — Торецьк, Слов’янськ, Костянтинівка, Гірник, Авдіївка, Часів Яр, Сіверськ, Курахове, смт Нью-Йорк, с. Карлівка та інші.

Окупанти пошкодили 36 об’єктів, в тому числі - 18 житлових будинків (з них 1 - багатоквартирний), 2 будинки культури, торгівельний центр, магазин, ЗОШ, цех ПрАТ «АЗМК», лікарню, музичну школу, професійний ліцей, цех заводу «Хімпром».

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Ввечері сьогодні зранку зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Інформація про наслідки бойових дій уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 56 обстрілів (287 снарядів), з них по м. Херсон - 7 обстрілів (39 снарядів). Російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.