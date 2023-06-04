Захисники з ПвК "Схід" збили над областю дві крилаті ракети та один безпілотник.

Вночі з-під завалів будинку в Підгородненській громаді, куди влучили росіяни, дістали тіло дворічної дівчинки. Кількість постраждалих зросла до 22, серед них - п'ятеро дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Вночі рашисти не полишали Дніпропетровщину в спокої. Захисники з ПвК "Схід" збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед", - додав Лисак.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Він також повідомив, що по Нікополю окупанти вдарили з артилерії. В результаті загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередачі. На щастя, тут обійшлося без жертв.

Нагадаємо, росіяни продовжують нічні атаки по Україні безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. За минулу ніч українська протиповітряна оборона ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударних "шахеди".

Усього з 01:00 по 04:00 год 4 червня ворог застосував п’ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.