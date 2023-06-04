ППО збила всі ворожі цілі, якими окупанти атакували Київ, - КМВА

Українська протиповітряна оборона в ніч проти неділі ліквідувала всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ.

Про це повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що росіяни атакували Україну ракетами з Каспію, стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, а також безпілотниками.

"Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. А на ділі – навіть у святу Трійцю московські сатанисти не гребують бажанням вбивати мирних людей. Сьогодні вночі рашисти атакували Україну ракетами, традиційно запущеними з району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та БПЛА. За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна мета не долетіла. Все, що прямувало у бік міста – ППО знищило ще на далеких підступах", - зазначив він.

"Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою. Щира вдячність нашій протиповітряній обороні за збережені життя! Бережіть себе", - додав Попко.

Нагадаємо, від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 18 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками.

1 червня РФ била по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київській області ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ця нічна атака обійшлася окупантам приблизно у 17 млн доларів.

Загалом ворог випустив 10 балістичних та крилатих ракет і з північного напрямку – Брянської області РФ. У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – девʼятирічна дитина.

Уночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо сили й засоби ППО виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.