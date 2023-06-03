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Окупанти 10 разів за день обстрілювали Сумщину, є поранений і руйнування інфраструктури

Під вогнем ворога перебували чотири громади.

Окупанти 10 разів за день обстрілювали Сумщину, є поранений і руйнування інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Протягом дня 3 червня російська армія 10 разів атакувала з артилерії і мінометів прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади. На жаль, є поранений та руйнування інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

  • Ворог здійснив мінометний обстріл Юнаківської громади – п'ять вибухів. Унаслідок одного з обстрілів поранення зазнала цивільна особа. Постраждалого госпіталізували в лікарню.
  • Ворог здійснив артилерійський обстріл Великописарівської громади – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів. 
  • У Краснопільській громаді був мінометний обстріл – вісім вибухів. 
  • У Білопільській громаді росіяни били з мінометів – два вибухи, та з гранатометів – 50 вибухів.

 

Нагадаємо, в ніч на 3 червня та сьогодні зранку росіяни здійснили обстріли Середино-Будської, Білопільської та Юнаківської громад області. Інформація про постраждалих не надходила. 

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