Окупанти 10 разів за день обстрілювали Сумщину, є поранений і руйнування інфраструктури

Під вогнем ворога перебували чотири громади.

Протягом дня 3 червня російська армія 10 разів атакувала з артилерії і мінометів прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади. На жаль, є поранений та руйнування інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Ворог здійснив мінометний обстріл Юнаківської громади – п'ять вибухів. Унаслідок одного з обстрілів поранення зазнала цивільна особа. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Ворог здійснив артилерійський обстріл Великописарівської громади – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл – вісім вибухів.

У Білопільській громаді росіяни били з мінометів – два вибухи, та з гранатометів – 50 вибухів.

Нагадаємо, в ніч на 3 червня та сьогодні зранку росіяни здійснили обстріли Середино-Будської, Білопільської та Юнаківської громад області. Інформація про постраждалих не надходила.