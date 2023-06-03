Росіяни з мінометів обстріляли три громади Сумщини

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Сумщину.

Про це повідомила у Телеграм Сумська обласна військова адміністрація.

Зокрема, в ніч на 3 червня та зранку росіяни здійснили обстріли Середино-Будської, Білопільської та Юнаківської громад області.

Середино-Будська громада: окупанти вдарили з мінометів, зафіксовано два вибухи. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний будинок.

Білопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл, шість вибухів.

Юнаківська громада: війська РФ атакували з мінометів, один вибух.

Нагадаємо, що 2 червня, російські війська обстріляли Юнаківську, Хотінську, Білопільську, Краснопільську, Миропільську, Великописарівську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади Сумської області.