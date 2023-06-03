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СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА, який працював на росіян

Колаборант мав готувати так звані "експертизи фінансової діяльності підприємств", які потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній.

СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА, який працював на росіян
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного колаборанта під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився посадовець Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Під час тимчасової окупації Херсона зловмисник добровільно погодився увійти до "Головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області". Його призначили "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру". Колаборант мав готувати так звані "експертизи фінансової діяльності підприємств", які потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону.

"Встановлено, що, перебуваючи у лавах окупаційного органу, ворожий поплічник їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації". Після визволення обласного центру фігурант спочатку "заліг на дно", а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА", - розповіли у спкцслужбі.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуків за адресою його проживання виявили роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ із питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ Росії,та документи, які підтверджували стажування в Москві.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, днями колишній старості сільради на Донеччині повідомили про підозру в колабораціонізмі. Крім того, Служба безпеки України викрила і повідомила про підозри чотирьом зловмисникам, яких звинувачують у роботу на окупантів. Серед них є експрацівники Мін'юсту і ДСНС.

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