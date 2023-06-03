​За добу відбулися 29 бойових зіткнень українських бійців із окупантами, - Генштаб

Кількість російських авіаударів зросла до 67, ракетних - до 17.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулися 29 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Кількість ворожих авіаударів зросла до 67, ракетних - до 17, обстрілів з реактивних систем залпового вогню - до 91.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Станом на 6.00 3 червня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина Буда, Ромашкове, Атинське, Безсалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина Буда, Ромашкове, Атинське, Безсалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині; на Куп’янському протягом доби, що минула, окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

протягом доби, що минула, окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного - по Дружківці. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області;

противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного - по Дружківці. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському окупанти вели наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте українські захисники відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Водночас вороги завдали авіаударів по Мар’їнці та Катеринівці, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

окупанти вели наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте українські захисники відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Водночас вороги завдали авіаударів по Мар’їнці та Катеринівці, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському загарбники завдали авіаційних ударів в районі Пречистівки, здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка;

загарбники завдали авіаційних ударів в районі Пречистівки, здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Веселе, Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Комишуваха та Новоандріївка Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

У Генштабі додали, що для поповнення втрат у живій силі росіяни продовжують агітувати своє населення до проходження військової служби у різний спосіб.

"Так, у місті Зоринськ Алтайського краю, представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби", - зазначили в українському командуванні.

Нагадаємо, напередодні внаслідок численних обстрілів росіянами Сумщини загинула людина.

Тим часом у селі Чонгар у Херсонській області російська окупаційна адміністрація відкрила неофіційний слідчий ізолятор.