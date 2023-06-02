У Чернівецькій області через негоду підтоплені житлові будинки та присадибні ділянки.

Про це повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація.

Після короткочасної грози у селі Вікно Чернівецького району підтоплено сім житлових будинків та 25 присадибних ділянок.

Представники відповідних служб та місцевої влади здійснюють обхід території та уточнюють інформацію. Для ліквідації наслідків негоди направили підрозділи рятувальників. Загалом залучено 24 особи та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, нині через негоду в Києві та області ДТЕК перевів ремонтні бригади у посилений режим. Були часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини.