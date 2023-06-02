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Поліція повідомила про підозру чотирьом затриманим через закрите бомбосховище у Києві

Трьох осіб підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, четвертого - у залишенні у небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки.

Поліція повідомила про підозру чотирьом затриманим через закрите бомбосховище у Києві
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Києві

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом затриманим через загибель людей біля закритого київського бомбосховища.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

“Поліцейські опитали очевидців, потерпілих та персонал медустанови. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері і справді були зачинені”, - розповіли в поліції Києва.

Слідчі підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, першу заступницю голови Деснянської РДА, директора лікарні та його заступника з технічних питань.

Охоронцю лікарні повідомили про підозру у залишенні у небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Києві

Крім того, СБУ розслідує злочин РФ за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. 

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття. У ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей, серед яких - 9-річна дитина. Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але його двері були зачинені. 

Згодом начальник КМВА Сергій Попко заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття, а директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА сказав, що адміністрація не має іншого виходу, окрім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.

Тим часом у КМВА повідомили, що ініціюють скликання Ради оборони Києва для обговорення стану і використання укриттів.

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