У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34

Також було знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

У Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34. Також знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Росіяни втратили техніку після ударів 2 червня по аеродрому "Східний". Точну інформацію щодо кількості літаків ще перевіряють.

Нагадаємо, нещодавно у Брянській області внаслідок атаки дрона загинули двоє російських військових. А в Краснодарському краї РФ заявили про "атаку дронів" на нафтопереробний завод.

Минулого місяця у Брянській області РФ були знищені винищувач Су-34 і два вертольоти росіян Мі-8. Також повідомляли про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-35.