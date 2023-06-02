Окупанти терміново покидають Бердянський порт, - міський голова Мелітополя

Після вибуху, який стався в порту, загарбники почали терміново вивозити обладнання та відводити кораблі.

Російські окупанти терміново покидають Бердянський порт.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, після вибуху, який стався в порту, загарбники почали терміново вивозити обладнання та відводити кораблі, якими планували вивозити крадене зерно.

"На жаль, зерно вивозять не тільки морем, а й залізницею. А близькість окупантів ставить під загрозу життя всіх цивільних мешканців, адже через роботу їхнього ППО страждають і мирні люди", - додав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали удару по розташуванню окупантів у Бердянську Запорізької області. Росіяни тоді не дорахувалися установок С-300.

Тим часом у порт тимчасово окупованого Бердянська зайшли два російські кораблі. В один корабель загарбники завантажували зернові, а в другий – метал.