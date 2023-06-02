Коаліція "Патріотів": які сигнали від ЄПС отримала Україна

Водночас на саміті йшлося і про інші чутливі як для України, так і для господарки зустрічі Молдови теми, зокрема перспективи євроатлантичної інтеграції країн-сусідок, українську формулу миру, європейську безпеку загалом. Відбулося й чимало важливих і цікавих зустрічей.

Головним підсумком ІІ саміту Європейської політичної спільноти для України можна, певне, назвати окреслення контурів "коаліції винищувачів" : наразі до неї увійшли вісім країн, із часом кількість, сподіватимемось, зростатиме. Важливою є й ініціатива Президента України Володимира Зеленського щодо створення "коаліції Patriot", яку вже підтримав прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Фото: president.gov.ua

Цього разу не Україна в особі Президента Зеленського здійснила поїздку до європейських союзників, а європейська спільнота географічно наблизилася до України настільки, наскільки це можливо в умовах війни, розв’язаної Росією: ІІ саміт ЄПС відбувся в молдовському селищі Бульбоака, в двох десятках кілометрів від молдовсько-українського кордону. І це саме по собі стало для Молдови і для України сигналом про підтримку наших євроінтеграційних зусиль, хоча часові рамки поки що ставляться доволі віддалені.

До слова, представників Росії на саміті не було. "Я сподіваюсь, що присутність такої великої кількості лідерів тут, дуже близько до України, за декілька кілометрів до кордону, надішле сильне повідомлення про єдність багатьох-багатьох держав не тільки ЄС, але й інших, про захист міжнародного порядку, захист права людей обороняти суверенітет країни, – сказав, прибувши на саміт, високий представник ЄС Жозеп Боррель. – Важливо, щоб це повідомлення дійшло до Росії".

Дві коаліції

Після одноденної зустрічі в майже безпрецедентно широкому форматі (в саміті взяли участь лідери 47 країн) стало відомо, що до європейської частини так званої коаліції винищувачів для України наразі увійшли вісім країн — Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, вдалося зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".

Фото: president.gov.ua

Зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном Володимир Зеленський домовився про розробку рамкових умов для початку підготовки українських пілотів. Рішення озвучать на найближчій зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Також обидві сторони підтвердили домовленість щодо сприяння захисту населення України від ударів Росії засобами ППО.

Графік навчань українських пілотів на винищувачах F-16 визначила і Польща, повідомив очільник польського уряду Матеуш Моравецький.

Під час візиту до Молдови Володимир Зеленський зустрівся також із прем'єрами Великої Британії – Ріші Сунаком, Нідерландів – Марком Рютте, Данії – Метте Фредеріксеном, Швеції – Ульфом Крістерссоном та Бельгії – Александром де Кроо. Йшлося як про початок навчання українців на винищувачах, так і про продовження після майбутніх консультацій з американською стороною роботи над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України") на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".

Фото: president.gov.ua

"Поки в нас мало літаків, нам потрібні Patriot, – заявив Володимир Зеленський на пресконференції в Молдові. – Чому Patriot? Тому, що вони показали всьому світу, як це працює: ми збиваємо ними всі ракети, які запускає ворог". За словами Зеленського, почавши з України, де "зараз найгарячіше", можна за допомогою системи сучасних засобів ППО створити загальноєвропейський захищений повітряний простір. Ініціативу Президента України вже підтримав прем’єр Нідерландів Марк Рютте, є надія, що невдовзі вона знайде й інших прихильників.

Загалом озвучити увесь список двосторонніх перемовин Зеленського на саміті в Молдові наразі важко, проте політичні оглядачі відзначають важливість зустрічі і підписання спільного документу – декларації про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції нашої країни – із очільником Румунії Клаусом Йоханнісом. А також – зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем і з президенткою Косово Вйосою Османі. Косово підтримує Україну, хоча й не має з нами дипломатичних відносин. Можливо, зустріч на полях саміту в Молдові свідчить про певні зрушення в цьому питанні.

Фото: ОПУ

Формули миру та безпеки

Президента України під час пресконференції, окрім іншого, попросили прокоментувати так звані мирні ініціативи щодо шляхів закінчення війни Росії проти України. Як відомо, подібні пропозиції не припиняють надходити. Володимир Зеленський відповів, що Україна готова слухати пропозиції щодо мирного врегулювання від будь-якої країни, крім країни-агресора. Будь-яка країна може висловити власні, але не російські, пропозиції, російський "почерк" видно одразу. "Війна на нашій землі, тому peace-формула може бути тільки наша", – наголосив Президент України.

Що стосується гарантій безпеки для України, то Володимир Зеленський вкотре сказав журналістам, що найкращою гарантією безпеки вважає членство в НАТО. На його переконання, "якби ми були в Альянсі, Росія не напала б".

Водночас аналітики, як і раніше, з обережністю відповідають на запитання, які саме пропозиції Україні зробить Альянс на липневому саміті у Вільнюсі. З іншого боку, Україна і Молдова на II форумі Європейської політичної спільноти почули натяки на те, що питання вступу наших країн до Євросоюзу може розглядатися ще до того, як обидві країни повністю контролюватимуть власні території. А це означає, що наші зусилля, в тому числі й дипломатичні, мають сенс.