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Блогеркам, які поширювали роботу ППО у соцмережах, призначили цілодобовий домашній арешт

Підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня.

Блогеркам, які поширювали роботу ППО у соцмережах, призначили цілодобовий домашній арешт
Фото: Київська міська прокуратура

Блогеркам, які поширювали роботу ППО у соцмережах, призначили цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

За клопотанням Київської міської прокуратури чотирьом особам, яких підозрюють у поширенні в інтернеті інформації про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.Згідно з ухвалами суду підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

Нагадаємо, чотири столичні блогерки отримали підозри в поширенні відео роботи ППО в соцмережах. Зокрема, один із відеозаписів був поширений на проросійських майданчиках. Наразі вирішується питання про обрання блогеркам запобіжних заходів. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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