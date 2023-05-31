Зокрема, один із відеозаписів був поширений на проросійських майданчиках. Наразі вирішується питання про обрання блогеркам запобіжних заходів. Їм загрожує до 8 років тюрми.

СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які “засвітили” роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті.

Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.

Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери.

Зазначається, що для уникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями проживання виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для поширення своїх відео.

Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають.

Служба безпеки вкотре нагадала про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.

За даними українських ЗМІ, одна із блогерок – це Інна Воронова.

Нагадаємо, раніше столична поліція повідомила, що у Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО. Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Декілька днів тому в Києві піймали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Після затримання їх передали співробітникам СБУ.