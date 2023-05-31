Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Столичні поліцейські заявили про викриття ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у місті Києві.

“Мешканці міста знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах. Правоохоронці встановили усіх фігурантів та передали працівникам СБУ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

За даними поліції, порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Поліція Києва знову нагадала про заборону фото та відеофіксації роботи ППО.

Фото: Поліція Києва

Зазначимо, декілька днів тому в Києві піймали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Після затримання їх передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, Сили ППО знищили 29 ударних дронів, якими ворог атакував столицю вночі 30 травня. Всього зафіксовано 31 пуск ворожих безпілотників.