З початку травня Росія все частіше поступається ініціативою у війні, − міноборони Британії

РФ реагує на дії України, а не активно просувається до своїх власних військових цілей.

З початку травня 2023 року Росія все частіше поступається ініціативою у війні та реагує на дії України, а не активно просувається до своїх власних військових цілей.

Так заявили у Міністерстві оборони Великобританії.

У травні 2023 року Росія протягом 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотниками та крилатими ракетами вглиб України.

“Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях щодо нейтралізації вдосконаленої ППО України та знищення українських сил контратаки. На місцях РФ передислокувала сили безпеки, щоби реагувати на атаки партизанів на заході Росії”, − зазначають британці.

В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається сформувати резервні сили та розмістити їх там, де, на їхню думку, може статися українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано незадіяними силами замість того, щоб відправити їх для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2GmVBRftKQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 31, 2023

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія прагне помсти через свої невдачі на фронті, тому б’є по Києву, щоб продемонструвати наслідки ударів внутрішній аудиторії.