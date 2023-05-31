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За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів та ворожу систему ППО

Росія вже втратила в Україні майже 208 тисяч військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів та ворожу систему ППО
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 208 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано
  • танків – 3802 (+0)
  • бойових броньованих машин – 7472 (+3)
  • артилерійських систем – 3460 (+15)
  • РСЗВ – 575 (+0)
  • засоби ППО – 333 (+1)
  • літаків – 313 (+0)
  • гелікоптерів – 298 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32)
  • крилаті ракети – 1107 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6230 (+11)
  • спеціальна техніка – 454 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

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