За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів та ворожу систему ППО

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 208 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано
- танків – 3802 (+0)
- бойових броньованих машин – 7472 (+3)
- артилерійських систем – 3460 (+15)
- РСЗВ – 575 (+0)
- засоби ППО – 333 (+1)
- літаків – 313 (+0)
- гелікоптерів – 298 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32)
- крилаті ракети – 1107 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6230 (+11)
- спеціальна техніка – 454 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.