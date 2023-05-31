За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів та ворожу систему ППО

Росія вже втратила в Україні майже 208 тисяч військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 208 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано

танків – 3802 (+0)

бойових броньованих машин – 7472 (+3)

артилерійських систем – 3460 (+15)

РСЗВ – 575 (+0)

засоби ППО – 333 (+1)

літаків – 313 (+0)

гелікоптерів – 298 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32)

крилаті ракети – 1107 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6230 (+11)

спеціальна техніка – 454 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.