Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії

Однак у адміністрації Байдена нагадали, що це саме РФ розпочала війну і що в день, коли над її столицею літали безпілотники, вона провела 17-у за травень атаку на Київ.

Білий дім продовжує збирати інформацію щодо учорашньої атаки дронів на Москву, але не схвалює удари всередині Росії.

США сконцентрувалися на постачанні Україні озброєння та знань, необхідних для повернення українських суверенних територій. На цьому під час брифінгу наголосила речниця Білого дому Каріна Жан-Пʼєрре.

"І це саме те, чим ми займаємося протягом цього періоду більш ніж у рік. І якщо ви подивитеся на те, де ми сьогодні, то сьогодні також відбувся 17-й раунд авіаударів Росії по Києву лише за цей місяць. Тільки в цьому місяці – травні – який майже збіг. Багато з них вразили цивільні території, оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки – це жорстокі атаки проти народу України. Отже, Росія почала цю неспровоковану агресію, цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент", – зазначила вона.

Речниця додала, що Вашингтон не підтримує використання наданого американцями озброєння для атак по РФ, і це українцям говорили і публічно, і приватно.

Учора вранці група безпілотників літала над Москвою. Є незначні пошкодження багатоповерхівки. Місцева влада говорила, що значних поранень ніхто не зазнав, а також що усі БпЛА були збиті. У російському міністерстві оборони сказали, що загалом було вісім БпЛА, з них пʼять збили з "Панцир-с", але неофіційні дані росіян свідчать, що їх нібито було близько 30. В атаці Росія звинувачує Україну.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав атаку безпілотних літальних апаратів по Москві у вівторок російськими внутрішніми проблемами.

Росія звинувачувала українців в безпілотній атаці на Москву і раніше, коли на початку травня літальні апарати кружляли над Кремлем.