У Росії вранці 30 травня заявили про "атаку безпілотників" на Москву. Місцева влада заявила про збиття пʼяти літальних апаратів на підльоті до російської столиці, пише російськомовне бюро Радіо Свобода.

Мер міста Собянін визнав, що деякі будівлі зазнали пошкоджень. За його словами, "незначних".

Він сказав, що з міркувань безпеки на час роботи служб з декількох підʼїздів будинків, куди влучили, проводять евакуацію. Також відомо, що перекрито рух вул. Удальцова. Неподалік там розташований елітний російський виш – московський інститут міжнародних відносин.

Хто стоїть за цією атакою, вчиненою після щоденних повітряних нападів росіян на Україну, невідомо. Росія традиційно звинувачує Україну і стверджує, що загалом збила понад 30 апаратів.

Це вже не перша атака безпілотників, про яку заявляє Москва. Удень 3 травня російська влада офіційно повідомила про атаку двох безпілотників на Кремль. У мережі зʼявилися відео, як у ніч проти 3 травня невеликий обʼєкт влучив в дах кремлівської вежі. Був спалах, але до відчутних наслідків він не привів. Росіяни зразу ж оголосили це "терактом" і замахом на свого президента.

Україна категорично відкинула спроби Росії покласти на неї відповідальність за "атаку". В Офісі президента не виключили, що це може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Американський Інститут вивчення війни припустив, що Росія, ймовірно, влаштувала "атаку" дронів на Кремль, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. У США 4 травня зазначили, що поки не мають доказів причетності України.