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​ВООЗ закриє свій офіс у Москві

Його функції буде делеговано офісу в Копенгагені.

​ВООЗ закриє свій офіс у Москві
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я закриє розташований у Москві Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, його функції буде делеговано офісу в Копенгагені (Данія).

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ у понеділок.

"Сьогодні 28 країн європейського регіону ВООЗ приймають жертв війни в Україні. Понад 40 країн тимчасово приймають біженців з України. Це більшість. Завдяки цій потужній підтримці ми продовжуємо боротися й ухвалювати найважливіші рішення. Я хочу подякувати партнерам за політичну та фінансову підтримку питання закриття офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб у Москві та делегування його функцій офісу в Копенгагені", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Водночас він наголосив на готовності України значно посилити свою залученість до роботи офісу в новому статусі та докласти всіх зусиль, щоб досвід, здобутий системою охорони здоров'я впродовж війни й у процесі відбудови, був успішно викорстаний у боротиді з неінфекційним захворюванням.

Нагадаємо, в травні минулого року Україна подала до ВООЗ запит щодо переміщення Європейського офісу з Москви за межі Росії. Запит підписали 38 держав. ВООЗ підтримала резолюцію, пообіцявши вивчити таку можливість, а також відмовитись від проведення семінарів, конференцій та інших заходів у РФ. Тоді 43 країни проголосували "за" та лише три – Росія, Білорусь і Таджикистан – "проти".

Також повідомлялося, що Росію можуть позбавити членських прав і права голосу у ВООЗ, якщо вона не виконає вимог резолюції організації. У резолюції, ВООЗ закликала Росію негайно припинити напад і обстріли медичних закладів в Україні, забезпечити захист персоналу, повагу до хворих і поранених.

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