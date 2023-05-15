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На парламентських виборах у Таїланді перемагають опозиціонери, які обіцяють радикальні реформи

Прихильники“Руху вперед” описують перемогу партії як “вітер змін” і “світанок нової ери”.

На парламентських виборах у Таїланді перемагають опозиціонери, які обіцяють радикальні реформи
Лідер “Руху вперед”, кандидат у прем'єри Таїланду Піта Лімджароенрат позує зі журналістами

Виборці азійського Таїланду “винесли приголомшливий вердикт” на користь опозиційної партії, яка закликає до радикальних реформ у країні.

Про це пише BBC.

Перші результати парламентських виборів у королівстві показують, що політична сила “Рух вперед” перевершила усі прогнози та отримала 151 із 500 місць у нижній палаті Національної асамблеї Таїланду. Тепер рух на 10 місць випереджає лідера перегонів, партію “Pheu Thai”, яку очолює дочка експрем'єр-міністра Таксина Чинавата.

Аналітики називають це політичним землетрусом, який є значним зрушенням у громадській думці.

Це також явна відмова країни від двох військових партій нинішнього уряду та прем’єр-міністра Праюта Чан-Очі, який керував державним переворотом, що усунув обраний уряд у 2014 році. Правляча коаліція отримала лише 15% місць.

“Ми не залишили жодного каменя на камені. Люди отримав вдосталь за останнє десятиліття. Тепер настав новий день”, − сказав лідер “Руху вперед” Піта Лімджароенрат. 

Лідер “Руху вперед” Піта Лімджароенрат
Фото: EPA/UPG
Лідер “Руху вперед” Піта Лімджароенрат

“Pheu Thai”, друга за величиною партія, заявила, що погодилася приєднатися до “Руху вперед” і чотирьох менших опозиційних партій, давши їм коаліцію з понад 60% місць у новому парламенті.

Водночас аналітики занепокоєні тим, чи партії, взаємини між якими в останньому парламенті іноді були суперечливими, зможуть працювати разом. Піта, випускник Гарвардського університету та досвідчений парламентарій, досі не перевірений у більш “жорстокому мистецтві коаліційних ігор”.

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Однак ця невизначеність не змінює того факту, що сьогодні вранці жителі Таїланду прокинулися зі зміненим політичним ландшафтом.

“Більшість голосів відображає потребу втекти від “режиму Праюта” і прагнення до змін. Це показує, що люди вірять у заклик “Руху вперед” до змін − набагато більше людей, ніж передбачалося”, − каже політолог з Університету Таммасат Праджак Конгкіраті. 

Тайські соціальні мережі переповнені повідомленнями про перемогу від прихильників “Руху вперед”. Вони називають себе “органічними агітаторами” та описують перемогу партії як “вітер змін” і “світанок нової ери”.

Нагадаємо, у січні у Таїланді чоловіка засудили до 28 років ув'язнення за те, що він критикував монархію у своїх повідомленнях у соцмережі Facebook.

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