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У Фінляндії розбився військовий літак

Обом пілотам вдалося катапультуватися.

Навчально-тренувальний літак Військово-повітряних сил Фінляндії Hawk розбився в місті Кеуруу в центральній частині країни.

Про це повідомляє Yle.

Як зазначається, обом пілотам вдалося катапультуватися.

Тренувальний літак розбився за 300 км на північ від столиці Фінляндії Гельсінкі. Пілоти літака проводили льотну підготовку. 

Зазначається, що це 12-та аварія літаків Hawk, яка сталася відтоді, як ВПС почали використовувати ці літаки у 1980 році. Остання аварія літака Hawk сталася у листопаді 2013 року, коли два літаки зіткнулися під час бойових навчань.

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Нагадаємо, що у лютому в Алабамі (США) розбився військовий вертоліт “Black Hawk”, загинули два члени екіпажу.

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