Хотіли бомбити наших мирних людей і нарвалися на неприємності, - Ігнат про авіакатастрофи на Брянщині

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до авіакатастроф російських літаків та гелікоптерів у Брянській області може бути причетна російська протиповітряна оборона.

Про це Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

"Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п'ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони", - сказав речник.

Ігнат зазначив, що до цих авіакатастроф причетна сама Росія.

"Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - додав він.

Нагадаємо, 13 травня у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літаки Су-34 і Су-35.